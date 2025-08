LA SICILIA: “Abbonamenti a quota diecimila, il Catania incassa un pienone di fiducia”

“Diecimila abbonamenti staccati all’alba del mese di agosto. Nello scorso campionato, alla chiusura della campagna abbonamenti, ne furono venduti quasi 13mila”, riporta La Sicilia. “Il Catania incassa un pienone di fiducia”, la società per ora “porta a casa un bel gruzzoletto da reimpiegare nelle attività prossime venture”. Dal pessimismo iniziale inizialmente diffuso “alle code ai botteghini il passo è stato breve. Brevissimo”, si legge. “Le curve e i tifosi organizzati restano a sostegno, gli indecisi stanno per… decidersi. Qualcuno resterà fuori, gli altri pian pianino stanno rinnovando gli abbonamenti o si stanno abbonando per la prima volta”.

Il quotidiano s’interroga sui motivi che hanno portato a cambiare il pensiero generale dei tifosi in maniera così rapida. Sottolineando, in primis, l’amore della gente per i colori rossazzurri. “Poi c’è stato il ritiro a Norcia e da lì sono trapelate notizie confortanti sull’andamento degli allenamenti”. Le critiche sui dirigenti “piovono sempre e comunque. Sulle ceneri di errori che sono stati commessi, però, non sono passate inosservate alcune mosse del patron Pelligra e dei suoi dirigienti. Al fianco del vice presidente Grella l’arrivo di Zarbano a rafforzare il pacchetto dei dirigenti pensanti e operativi, la candidatura per arrivare a gestire Torre del Grifo, un mercato condotto sempre al telefono (e con qualche blitz di persona per convincere i giocatori) da parte del direttore sportivo Pastore che ha compiuto alcuni miracoli veri e propri (come la risoluzione di Tello) e confermato alcuni acquisti di qualità che servono al tecnico”, evidenzia il quotidiano. Spazio anche alla capacità di “partorire un’iniziativa per la presentazione della maglia da sbirciare dalla vetrina dello store ufficiale che ha riscosso grande successo”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***