LA SICILIA: “Abbonamenti, si procede verso quota 10mila. Nuova maglia rossazzurra allo store”

“Abbonamenti boom. Ieri a Catania è stata superata quota 8mila tessere cedute in coincidenza con il cambio di posti al Massimino. Insomma l’impennata c’è stata e anche clamorosa”, riporta La Sicilia. “Sarà la coincidenza degli arrivi di Martic e di Corbari, ufficializzati ieri dal club. Sarà per le rescissioni che continuano a liberare esuberi, sarà che la squadra di Toscano, in ritiro, lavora con un costrutto logico e non con le difficoltà incontrate lo scorso anno ad Assisi quando il tecnico era stato costretto ad allenare quasi 40 giocatori, metà dei quali non facevano parte del progetto. Sarà che il campionato incombe e i tifosi non vedono l’ora di ammirare la squadra che torna in campo”, si legge. “Fatto sta che si procede verso quota 10mila abbonati. E oggi, dalle 10.30 in poi, i tifosi che si recheranno allo store di via Vttorio Emanuele, a due passi da piazza Duomo, potranno intravedere in vetrina, attraverso un meccanismo che sarà collocato davanti l’ingresso, la nuova prima maglia – quella rossazzurra per intenderci – che sarà poi svelata per intero nelle ore successive”, evidenzia il quotidiano.

