LA SICILIA: “Abbonamenti, superata quota 11mila”

Il mercato che entra nella fase conclusiva, almeno per il Catania; il rinnovo di Cicerelli (ne seguiranno altri nelle prossime ore), il test con il Valletta FC che ha convinto alcuni scettici non per il punteggio quanto per il gioco di squadra. Tutto contribuisce a far lievitare la fiducia del pubblico nei confronti della formazione allenata da Mimmo Toscano. Lo riporta il quotidiano La Sicilia, che segnala anche il dato degli abbonamenti: superata quota 11mila e oggi i botteghini saranno aperti dalle ore 9 alle 13 osservando una chiusura nei successivi tre giorni. Nel frattempo si avvicina quota 600 biglietti venduti ai tifosi rossazzurri nel Settore Ospiti dello stadio “Ezio Scida” di Crotone, dove il Catania giocherà la prima gara ufficiale della stagione.

