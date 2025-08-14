giovedì, 14 Agosto 2025
HomeCatania NewsLA SICILIA: "Abbonamenti, superata quota 11mila"
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

LA SICILIA: “Abbonamenti, superata quota 11mila”

Redazione
By Redazione
0
797

Il mercato che entra nella fase conclusiva, almeno per il Catania; il rinnovo di Cicerelli (ne seguiranno altri nelle prossime ore), il test con il Valletta FC che ha convinto alcuni scettici non per il punteggio quanto per il gioco di squadra. Tutto contribuisce a far lievitare la fiducia del pubblico nei confronti della formazione allenata da Mimmo Toscano. Lo riporta il quotidiano La Sicilia, che segnala anche il dato degli abbonamenti: superata quota 11mila e oggi i botteghini saranno aperti dalle ore 9 alle 13 osservando una chiusura nei successivi tre giorni. Nel frattempo si avvicina quota 600 biglietti venduti ai tifosi rossazzurri nel Settore Ospiti dello stadio “Ezio Scida” di Crotone, dove il Catania giocherà la prima gara ufficiale della stagione.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI CATANIA: mercato delle punte, affondo decisivo nelle ultime due settimane
Articolo successivo
MERCATO: Marsura, parti al lavoro per la risoluzione del contratto
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web