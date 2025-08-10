domenica, 10 Agosto 2025
LA SICILIA: “Al ‘Massimino’ verranno anche ufficializzati i numeri di maglia”

foto Catania FC

Quest’oggi la squadra rossazzurra si presenta alla città. “Alle 19.30 entreranno in campo, chiamati dallo speaker Danilo Pasqualino, i giocatori del Catania FC. Non in ordine alfabetico ma tenendo conto della numerazione delle maglie che, per l’occasione, verranno ufficializzate. In campo anche dirigenti, staff tecnico, medico e collaboratori tutti che ruotano al fianco della prima squadra”, riporta La Sicilia. Poi, alle 21, la partita al cospetto del Valletta con Toscano “che avrà a disposizione pure l’ultimo arrivato, Salvatore Aloi, e un Cicerelli galvanizzato dal rinnovo”. Novità che continueranno perchè “il mercato è ancora aperto e la situazione dei rinnovi è appena cominciata”, si legge.

