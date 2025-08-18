LA SICILIA – Calcio in provincia: “Silenzi e dimissioni, a Paternò si rischia il grande bluff”

“A Paternò si rischia il grande bluff. Gli elementi al momento sembrano esserci tutti. Dopo le roboanti dichiarazioni successive all’avvento del magnate degli Emirati Arabi, Yahya Kirdi, al momento non ci sono neache i minimi requisiti per affrontare qualsiasi discorso che riguarda la partecipazione del Paternò all’imminente inizio di stagione”, riporta La Sicilia. Al momento ci sono i lavori allo stadio ‘Falcone-Borsellino’ ma, sul fronte societario, “di notizie neanche a parlarne e nel silenzio assoluto della società le uniche informazioni vengono fornite solo dai diretti interessati, come le dimissioni del designato responsabile del settore giovanile Fabio Virgillito che ha chiuso ancora prima di iniziare la sua esperienza con il nuovo progetto”, si legge.

“L’arrivo del direttore generale Luca Carra avrebbe dovuto portare ordine e chiarezza ma al momento lo stesso dirigente non ha più notizie di sè. Il suo telefono suona invano. La società, tramite una comunicazione ‘fai da te’, aveva annunciato l’arrivo del nuovo allenatore (allontanato Peppe Pagana e già dimissionario il sostituto Karel Zeman) ma anche in questo caso si è trattato di un annuncio inevaso”, evidenzia il quotidiano. “Al momento c’è solo scoramento e i tifosi cominciano a prendere coscienza di essere stati presi in giro”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***