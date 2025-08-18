lunedì, 18 Agosto 2025
HomeCalcio CataneseLA SICILIA - Calcio in provincia: "Silenzi e dimissioni, a Paternò si...
Calcio CataneseSerie D

LA SICILIA – Calcio in provincia: “Silenzi e dimissioni, a Paternò si rischia il grande bluff”

Redazione
By Redazione
0
656
foto Catania FC

“A Paternò si rischia il grande bluff. Gli elementi al momento sembrano esserci tutti. Dopo le roboanti dichiarazioni successive all’avvento del magnate degli Emirati Arabi, Yahya Kirdi, al momento non ci sono neache i minimi requisiti per affrontare qualsiasi discorso che riguarda la partecipazione del Paternò all’imminente inizio di stagione”, riporta La Sicilia. Al momento ci sono i lavori allo stadio ‘Falcone-Borsellino’ ma, sul fronte societario, “di notizie neanche a parlarne e nel silenzio assoluto della società le uniche informazioni vengono fornite solo dai diretti interessati, come le dimissioni del designato responsabile del settore giovanile Fabio Virgillito che ha chiuso ancora prima di iniziare la sua esperienza con il nuovo progetto”, si legge.

“L’arrivo del direttore generale Luca Carra avrebbe dovuto portare ordine e chiarezza ma al momento lo stesso dirigente non ha più notizie di sè. Il suo telefono suona invano. La società, tramite una comunicazione ‘fai da te’, aveva annunciato l’arrivo del nuovo allenatore (allontanato Peppe Pagana e già dimissionario il sostituto Karel Zeman) ma anche in questo caso si è trattato di un annuncio inevaso”, evidenzia il quotidiano. “Al momento c’è solo scoramento e i tifosi cominciano a prendere coscienza di essere stati presi in giro”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-FOGGIA: allenamento a Crotone, mercoledì ripresa in sede. D’Ausilio sarà disponibile?
Articolo successivo
STAMPA CALABRESE: “Crotone-Catania è stata partita vera tra due sicure protagoniste in campionato”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web