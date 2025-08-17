LA SICILIA: “Catania, a Crotone ultimo rodaggio utile per il campionato”

“Si gioca, finalmente. Dopo ipotesi, mercato, ritiro, rinnovi e tutto quello che si agita attorno al Catania, la stagione comincia. E il prologo di Coppa Italia, stasera alle 21 sul campo del Crotone, diventa un esame preliminare che cade a sette giorni dall’inizio del campionato”, riporta La Sicilia che parla della Coppa Italia come qualcosa di “molto più di un antipasto della stagione”.

“Il Catania arriverà all’appuntamento con un carico di entusiasmo in più rispetto ai problemi vissuti lo scorso anno. Chi era a Chiavari, per il confronto di Coppa Italia Vip perso con la Carrarese, ricorda bene le difficoltà affrontate all’ultimo istante per non aver potuto schierare i nuovi, nè indossare la maglia ufficiale con la coccarda della Coppa Italia vinta la stagione precedente, quel blocco della liquidità che costò pure il -1 in classifica, provvedimento che inasprì giustamente polemiche e dubbi. Adesso la vigilia è di tutt’altro tenore”, si legge.

“Ci sono i rinforzi pronti a scendere in campo dopo un ritiro senza intoppi. Ci sono le maglie già indossate nel test al Massimino con il Valletta FC. Ci sono già oltre 11mila abbonati che hanno dato fiducia alla ripartenza voluta da Pelligra e ‘lavorata’ in loco da Grella, Zarbano, Pastore. In panca c’è Toscano, che rappresenta la garanzia di continuità sotto il profilo tecnico e tattico. C’è un gruppo di confermati che rappresenta l’anello di congiunzione tra passato e futuro. I volti nuovi sembrano funzionali alle idee di gioco dell’allenatore, qualcuno conosce già i metodi, altri hanno già saggiato ritmi e tono della voce ma anche dialogo e carisma di chi dovrà guidare il Catania”, evidenzia il quotidiano.

