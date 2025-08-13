mercoledì, 13 Agosto 2025
LA SICILIA: “Catania, c’è una inteliatura sulla quale lavorare. Di Gennaro conferma anche le sue attitudini offensive”

Redazione
By Redazione
foto Catania FC

“Non conta il numero dei gol, sei quelli segnati ai maltesi del Valletta domenica. Al Catania interessava mostrare una parte del lavoro impostato nel ritiro di Norcia. Era la prima uscita al Massimino, non contro un avversario da Champions. In questa fase il tecnico Toscano ha la necessità di impostare i movimenti per far dialogare i reparti, dare minutaggio a quasi tutti i suoi calciatori, osservare la squadra all’opera. Nessuno è titolare, ma c’è una intelaiatura sulla quale lavorare pur facendo ruotare tutti i calciatori in lista”, riporta La Sicilia.

“I movimenti in area avversaria nascono anche dagli inserimenti da altri settori. Non a caso il primo gol è stato firmato da un difensore sugli sviluppi di un calcio da fermo. Uno schema che l’allenatore calabrese ha più volte provato durante i giorni degli allenamenti in Umbria. E non a caso a segnare è stato Matteo Di Gennaro, uno dei ‘lunghi’ della difesa, il centrale che l’anno passato aveva dato prova della sua affidabilità e che ad Assisi nei primi giorni di ritiro dello scorso anno si era presentato con una frase che spiega tanto: «Giocare al Massimino con una maglia storica come quella del Catania a un calciatore dà motivazioni forti». La stagione del difensore è stata importante per imporre la propria leadership”, si legge. Nell’amichevole contro il Valletta FC “ha confermato le attitudini (anche) offensive e, manco a dirlo, tutta la sua voglia di continuare l’esperienza in rossazzurro”, evidenzia il quotidiano.

