LA SICILIA: “Catania, festa per pochi intimi. Poi arriva D’Ausilio”

“Una festa per pochi intimi ma con il colpo Michele D’Ausilio annunciato con l’ingresso in campo del trequartista arrivato dall’Avellino. Poco meno di 3.500 biglietti venduti per la prima uscita casalinga del Catania”, riporta La Sicilia. “Il ferragosto con tanti tifosi in vacanza, la notte di San Lorenzo, i concerti di Brunori a Catania e di Cocciante a Toarmina hanno sottratto attenzioni. C’è stata anche la presa di posizione della Curva Sud che ha, con ampio anticipo, fatto sapere di non voler entrare allo stadio per il costo del biglietto d’ingresso chiedendo alla società di costruire una squadra per vincere il campionato senza ulteriori proroghe. Il Massimino ha comunque accesso i riflettori sulla serata per presentare i giocatori confermati dopo i playoff della stagione passata e i nuovi volti”, si legge.

In Curva Nord “sventolava al centro una bandierone rossazzurro e la spinta vocale non è venuta meno. Sull’ultimo anello è stato piazzato uno striscione con la scritta ‘Una maglia, una città, una missione’. A metà gradinata la scritta ‘Oltre’. Il presentatore Danilo Pasqualino, cuore rossazzurro che lavora a Trento, ha chiamato tutti i componenti della prima squadra, ma poco dopo l’ingresso dell’ultimo calciatore ecco il colpo che i tifosi aspettavano: l’annuncio dell’arrivo del trequartista D’Ausilio dall’Avellino”, evidenzia il quotidiano.

“D’Ausilio è entrato direttamente sul campo con la maglia rossazzurra numero 99 raccogliendo il primo boato del suo percorso in Sicilia. Mister Assist (ne ha realizzati 14 la scorsa stagione, ben 33 in Serie C nelle 157 gare disputate e caratterizzate anche da 16 marcature) ha subito sorriso e posato per le foto ‘live’, poi ha raggiunto i compagni schierati a centrocampo e rispondendo all’applauso del pubblico”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***