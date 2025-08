LA SICILIA – Catania, la squadra saluta Norcia. Pastore: “Contiamo di tornare l’anno venturo”

Il Catania saluta l’Umbria quest’oggi, domenica 3 agosto, dopo il test mattutino con il Montespaccato. Ieri, in serata, in piazza a Norcia “una rappresentanza del Catania ha salutato i cittadini e tifosi (come ogni giorno ne sono transitati tanti) per l’accoglienza ricevuta”. Il diesse Pastore ha confermato: «Ci siamo trovati davvero bene, abbiamo lavorato in serenità e speriamo anche con prospettive di fare bene. Contiamo di tornare l’anno venturo. Ero stato a Norcia con un altro club, sono tornato sapendo di trovare un ambiente ideale per lavorare». Il centrocampista Francesco Di Tacchio ha aggiunto: «A nome della squadra ringrazio tutti i tifosi e i cittadini, noi giocatori abbiamo lavorato sereni e con tutti i comfort». Il sindaco Boccanera, dopo avere ringraziato la famiglia Bianconi per aver fornito logisticamente ogni dettaglio e l’accoglienza in albergo, ha specificato: «Nove anni dopo il terremoto ci stiamo rialzando e abbiamo accolto una squadra di calcio. Che sia il primo passo verso la vera normalità».

