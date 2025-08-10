LA SICILIA: “Catania, prova generale in vista dell’esordio in Coppa Italia e campionato”

Questa sera, domenica 10 agosto, Catania in campo alle ore 21:00 per affrontare in amichevole i maltesi del Valletta FC. Sarà anche l’occasione, per l’allenatore rossazzurro, di “provare una squadra che tiene conto dei nuovi arrivati ma anche di chi è rimasto dopo la stagione passata”, riporta il quotidiano La Sicilia.

“Un 3-4-2-1 che può anche cambiare pelle. Dipenderà pure – ma non solo – dai movimenti degli esterni del centrocampo, con Casasola e Donnarumma pronti a vivere l’emozione di uno stadio che hanno desiderato e sognano di esaltare, insieme con il centravanti Forte, il mediano Corbari, il jolly Martic, il difensore tuttofare Pieraccini. Sulla trequarti potranno ruotare tutti i quattro atleti di ruolo: Cicerelli, Jimenez, Stoppa, Lunetta che portano a ridosso dell’area qualità e motivazioni. Una prova generale in vista della prima di Coppa Italia, domenica prossima a Crotone, in particolar modo in attesa del battesimo in campionato, domenica 24 contro il Foggia al Massimino”, si legge.

