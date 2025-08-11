lunedì, 11 Agosto 2025
LA SICILIA: “Catania, sfida a senso unico. Cicerelli si ripresenta con invenzioni e gol”

foto Catania FC

“Una sfida a senso unico. Il Catania domina la scena al di là dei gol segnati. Il Valletta cerca, nella seconda metà della ripresa, di alzare i ritmi ma viene punito”, riporta il quotidiano La Sicilia a proposito del confronto amichevole contro la squadra maltese al ‘Massimino’. “Toscano schiera una formazione tipo simile a quella provata spesso in ritiro a Norcia. Jimenez e Cicerelli trequartisti alle spalle di Forte, Di Gennaro totem della difesa con Corbari e Quaini a fare legna in mediana. I nuovi Casasola e Donnarumma corrono interpretando le due fasi come piace all’allenatore. I valori emergono subito”, si legge. Particolarmente attivo il fantasista Cicerelli, che “si ripresenta con invenzioni e un gol”. Gol di pregevole fattura peraltro, “su calcio di punizione pennellato al top, tanto per non perdere il vizio”. Al termine del match, “squadra sotto la Nord per festeggiare un battesimo con tanti gol e mille speranze di primato in Serie C”, evidenzia il quotidiano.

Articolo precedente
LA SICILIA: “Catania, festa per pochi intimi. Poi arriva D’Ausilio”
