LA SICILIA: “Catania, si entra nel vivo. Domenica mattina test con il Montespaccato e fine ritiro umbro”

“Si entra nel vivo della stagione, con la squadra che domenica mattina lascerà Norcia dopo l’allenamento congiunto delle 10.30 con il Montespaccato per tornare in sede e riprendere gli allenamenti dopo un paio di giorni di stop”, riporta La Sicilia. In questo senso il tecnico del Catania Mimmo Toscano “ancora ieri ha provato il 3-4-2-1 con Jimenez stavolta trequartista, Forte prima punta, piazzando Martic al centro della difesa e Pieraccini sulla destra”, si legge. “Prove su metà campo per dare maggiore intensità e velocità al gioco e al modo di smarcarsi di tutti i calciatori. Non hanno preso parte alla seduta gli acciaccati Stoppa, Di Tacchio, Luperini e Rolfini”, evidenzia il quotidiano.

