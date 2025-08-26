martedì, 26 Agosto 2025
LA SICILIA: “Caturano-Catania, Di Marzio conferma accordo vicino”

foto Potenza Calcio Official

Salvatore Caturano ha segnato il gol vittoria del Potenza, ma il Catania sta lavorando per portarlo in Sicilia. “Gianluca Di Marzio, che è transitato da Catania per osservare da vicino il club rossazzurro, ha confermato come l’accordo tra le parti sia vicino”, riporta il quotidiano La Sicilia. “Il mercato cambia di ora in ora, ma fino a ieri i colloqui con l’entourage del giocatore erano validi”, si legge. Al di là delle smentite dell’allenatore rossoblu Pietro De Giorgio al termine del match vinto dai lucani a Giugliano in extremis all’esordio in campionato.

