domenica, 31 Agosto 2025
LA SICILIA: “Caturano può attendere, ci sarà posto per tutti”

foto Catania FC

“Il nuovo arrivo Caturano è arrivato un’ora e mezza prima del via sul terreno di gioco per cominciare a lavorare in ottica Catania”, riporta La Sicilia a proposito della disputa del vittorioso incontro del Catania in quel di Cava de’ Tirreni. L’attaccante, freschissimo neo acquisto dal Potenza, “si è anche riscaldato nella ripresa per entrare, ma ha segnato Forte ed è un bene per tutti”. Il quotidiano aggiunge che Caturano può attendere per l’esordio in maglia rossazzurra: “La sana concorrenza aiuta a innalzare il livello del gioco. Ci sarà posto per tutti in questa stagione. Anche per i tre numeri nove e per Lunetta che, anche ieri, Toscano ha impiegato al limite dell’area avversaria”, si legge.

===>>> CATANIA SOCIAL – Forte a Caturano: “Felice di averti qui. Non siamo rivali per il posto, lottiamo per la stessa maglia”

CATANIA SOCIAL – Forte a Caturano: "Felice di averti qui. Non siamo rivali per il posto, lottiamo per la stessa maglia"
LA SICILIA: "Il Catania è Forte. Vittoria da squadra che ha fame, corre e lotta"
