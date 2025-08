LA SICILIA – Celli: “Ero in uscita, il mister mi ha fatto rientrare in gruppo. Ci sarà da duellare ogni giorno”

Alessandro Celli, braccetto sinistro rossazzurro, concede un’intervista al quotidiano La Sicilia quando si avvicinano i primi impegni ufficiali della stagione 2025/26. Ecco quanto evidenziato:

“La società ha gestito in modo efficace il lavoro prima e durante il ritiro, ha avuto le idee giuste dopo il finale di campionato scorso, dando un’impronta alla stagione ventura e il club ha inserito i nuovi ragazzi in organico. Con Casasola e Cicerelli, ad esempio, avevo già giocato. La conferma di mister Toscano in panchina? Il tecnico cura i dettagli, previene i problemi possibili con l’intenzione di fare bene. Stiamo dando le basi al gruppo per la stagione. Parto avvantaggiato con l’allenatore perchè conosco i suoi metodi. Il gruppo dell’anno scorso ha dei valori, con i nuovi da quello che ho percepito possiamo crescere a livello qualitativo compiendo altri passi in avanti”.

“Sono rientrato grazie al tecnico Toscano. Vengo da un anno in cui mi ero fatto male durante il ritiro, ero considerato in uscita ma non si è trovata la soluzione giusta per andare via, quando sono stato reintegrato il mister mi ha spronato, confermando di avere l’intenzione di concedermi una possibilità. In carriera ci si allena sempre per farsi trovare pronti. Io ho cercato di esserci anche quando non avevo opportunità di entrare in campo. Quando ho cinque minuti di relax mi piace tirare su i compagni. Sul terreno di gioco, però, non c’è tempo per fiatare. Il girone C di Serie C? Equilibrato. Nessun pronostico, non faccio liste di favorite. Ricordate la sorpresa Juve Stabia che un paio di anni fa travolse tutte le più accreditate? Ci sarà da duellare ogni giorno”.

