LA SICILIA: “Colloqui con Jimenez per il rinnovo”

Altri rinnovi, in casa Catania, dopo il raggiungimento dell’accordo con il fantasista Emmanuele Cicerelli per il prolungamento del vincolo contrattuale fino al 30 giugno 2027? La società, secondo quanto riporta La Sicilia, è al lavoro per alcune situazioni da chiarire entro fine anno. Una di queste riguarda l’italo-spagnolo Kaleb Jimenez. Il club ha avviato i colloqui con il ragazzo e adesso è in attesa di una decisione dell’ex talento dell’Atalanta U23 per arrivare a un’intesa. “Dopo Jimenez seguiranno altri consulti”, si legge. “Celli, Dini, Raimo, Allegretto, Bethers e Quaini sono i confermati della stagione passata con cui la società sta avviando o avvierà discorsi per arrivare a un’intesa definitiva”, evidenzia il quotidiano.

