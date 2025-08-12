LA SICILIA: “D’Ausilio, primi allenamenti con la squadra. Catania, pagata la fideiussione”

“La settimana della preparazione che porterà il Catania all’esordio in Coppa Italia Serie C domenica sera sul campo del Crotone comincerà con il trequartista D’Ausilio in gruppo per i primi allenamenti con la sua nuova squadra. Applaudito alla fine della presentazione dell’intero organico l’altra sera al Massimino, sarà un osservato speciale da parte del tecnico Toscano che conosce bene le qualità di uomo assist del calciatore”, riporta La Sicilia.

“In gruppo anche Aloi, che ha già offerto sprazzi della sua fisicità a centrocampo nel secondo tempo del test con il Valletta FC”, si legge. “Intanto la società ha versato la fideiussione. Una notizia che passa in secondo piano ma che, rispetto a un anno fa (causando il -1 in classifica), ristabilisce la normalità dell’attività quotidiana. Adesso la somma è stata versata con i tempi giusti e assoluto rispetto delle norme, una fideiussione importante sotto il profilo dell’esborso economico”, evidenzia il quotidiano,

