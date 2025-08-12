martedì, 12 Agosto 2025
HomeCatania NewsAllenamentiLA SICILIA: "D'Ausilio, primi allenamenti con la squadra. Catania, pagata la fideiussione"
Catania NewsAllenamentiFocusPrimo Piano

LA SICILIA: “D’Ausilio, primi allenamenti con la squadra. Catania, pagata la fideiussione”

Redazione
By Redazione
0
0

“La settimana della preparazione che porterà il Catania all’esordio in Coppa Italia Serie C domenica sera sul campo del Crotone comincerà con il trequartista D’Ausilio in gruppo per i primi allenamenti con la sua nuova squadra. Applaudito alla fine della presentazione dell’intero organico l’altra sera al Massimino, sarà un osservato speciale da parte del tecnico Toscano che conosce bene le qualità di uomo assist del calciatore”, riporta La Sicilia.

“In gruppo anche Aloi, che ha già offerto sprazzi della sua fisicità a centrocampo nel secondo tempo del test con il Valletta FC”, si legge. “Intanto la società ha versato la fideiussione. Una notizia che passa in secondo piano ma che, rispetto a un anno fa (causando il -1 in classifica), ristabilisce la normalità dell’attività quotidiana. Adesso la somma è stata versata con i tempi giusti e assoluto rispetto delle norme, una fideiussione importante sotto il profilo dell’esborso economico”, evidenzia il quotidiano,

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LA SICILIA – Di Gennaro: “Facilitato l’inserimento dei nuovi. In crescita conoscenza e dialogo tra i reparti”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web