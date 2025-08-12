LA SICILIA – Di Gennaro: “Facilitato l’inserimento dei nuovi. In crescita conoscenza e dialogo tra i reparti”

Il difensore del Catania Matteo Di Gennaro al quotidiano La Sicilia concede un’intervista dopo il recente test amichevole con il Valletta stravinto al Massimino. Ecco quanto evidenziato:

“Queste prove prima del campionato sono importanti per oliare i meccanismi. La società ha messo in organico dei giocatori nuovi, ha un blocco importante di ragazzi reduci dallo scorso campionato che facilita l’inserimento di chi è appena arrivato. Contro il Valletta abbiamo disputato una buona gara, al di sopra delle nostre aspettative perchè pensavamo di essere tutti un pò stanchi, invece al Massimino abbiamo dato fondo alle nostre energie facendo un’ottima gara al di là del risultato e dei gol. Era importante soprattutto mettere nelle gambe minuti di gioco, approfondire la conoscenza tra giocatori vecchi e nuovi continuando a dialogare tra i vari reparti”.

“Siamo più freschi rispetto al ritiro estivo. Quel lavoro di fatica e concentrazione svolto nel migliore dei modi a Norcia ci permette di vivere la fase di vigilia del campionato in maniera decente. Non possiamo pensare di arrivare alla prima di campionato con tutta la lucidità che vorremmo come se la stagione fosse a metà percorso, ma andremo gradualmente a sostenere ogni seduta con una convinzione che può e deve crescere. Lavoriamo per incamerare altra forza e le nozioni tattiche che servono per arrivare fino in fondo al cammino di una Serie C che si preannuncia come sempre molto impegnativa”.

