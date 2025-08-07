LA SICILIA: “Domenica serata di sport, intrattenimento, musica ed emozioni rossazzurre allo stadio”

Domenica, in occasione del confronto amichevole con il Valletta FC, sarà “una serata di sport, intrattenimento, musica ed emozioni rossazzurre sotto gli occhi del presidente Rosario Pelligra”. Allo stadio Angelo Massimino “tutti i calciatori rossazzurri, assieme agli staff tecnico e medico, saranno sul campo e verranno chiamati a uno a uno da Danilo Pasqualino, catanese trapiantato in Trentino e già affermato speaker di diverse manifestazioni nazionali e internazionali come, per esempio, il Torneo Sei Nazioni di Rugby”, riporta La Sicilia.

“Nel corso del pre partita sono previste interazioni con il pubblico a ritmo di musica del dj set Filippo Micale e sarà possibile toccare con la mano la nuova prima maglia ufficiale da gara, presentata lo scorso 4 agosto dopo le ‘sbirciate’ consentite attraverso la vetrina dello store ufficiale”. La nuova maglia e gli altri gadget “potranno anche essere acquistati nei locali del punto vendita del merchandising rossazzurro dello stadio, che sarà aperto proprio per l’occasione. Il presidente del Catania assieme ai dirigenti Vincenzo Grella e Alessandro Zarbano assisterà alla partita e sarà chiamato al centro del campo per il saluto al pubblico, alla propria squadra e a quella avversaria e per lo scambio dei doni con i dirigenti maltesi”, si legge. Inizio della serata alle 19.30, amichevole al via alle 21.

