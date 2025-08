LA SICILIA – Donnarumma: “Catania, sono qui per vincere ma il girone C è duro. Sarao mi ha parlato benissimo della piazza. Club vuole arrivare in alto”

Il laterale sinistro del Catania Daniele Donnarumma concede un’intervista a La Sicilia, soffermandosi sui motivi che lo hanno spinto ad accettare il trasferimento a Catania e le insidie che presenterà il prossimo campionato di Serie C girone C. Ecco quanto evidenziato:

“Spero che l’impatto con Catania sia felice. In ritiro abbiamo lavorato per questo. Conosco i metodi di mister Toscano, ero pronto a un ritiro duro che però serve a noi giocatori per gettare le basi e cercare di disputare un campionato di vertice. L’ho fatto aspettare qualche giorno e tribolava. Sono felice di aver ritrovato lui e tutto lo staff. Cercheremo di ripetere quello che è stato costruito a Cesena. C’era la volontà del club bianconero di cedermi, quando si è presentato il Catania ho accettato per blasone, organizzazione societaria, tradizione della piazza, tifo. Ovviamente la presenza del mister ha inciso”.

“Catania è una piazza che esalta la squadra e pretende, questo lo sapevo già, anche perchè qualche amico che ha giocato in rossazzurro ce l’ho. Sarao, per esempio, me ne parla benissimo. Piazza calda, che a me piace. Tutti parlano del Massimino stracolmo e un ambiente così mi auguro possa rappresenta una spinta decisiva per noi e un timore per gli avversari. Io sono qui per vincere, altrimenti non avrei fatto questa scelta. Ma sappiamo che il girone C è molto duro e difficile. Arriveremo in campi dove si giocherà più a calci che a calcio. Al vertice ci saranno tre o quattro formazioni in lotta più le outsider. Dovremo essere bravi a superare i momenti di difficoltà”.

“Sono approdato in un club che ha tanta voglia di arrivare in alto e sta facendo di tutto per metterci a disposizione le migliori risorse per competere al massimo, ho parlato con Grella e Zarbano, conosco le ambizioni di Pelligra. Pastore? A 19 anni ho esordito in B a Nocera, il direttore sportivo mi aveva portato e voluto lì”.

