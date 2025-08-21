giovedì, 21 Agosto 2025
HomeCatania NewsLA SICILIA - Forte: "I gol sono tutto per me. Ho seminato...
Catania NewsFocusIntervisteLega ProPrimo Piano

LA SICILIA – Forte: “I gol sono tutto per me. Ho seminato bene, arriverà il momento di raccogliere”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

C’è attesa per quello che potrà assicurare alla causa rossazzurra l’attaccante Francesco Forte. Il giocatore scalpita in vista dell’esordio in campionato con il Foggia. Ha concesso un’intervista al quotidiano La Sicilia. Ecco quanto evidenziato:

“Abbiamo lavorato tanto nel raduno estivo fisicamente e tatticamente, assimilando le idee di gioco in fase di possesso e non possesso all’interno dell’ossatura dello scorso anno. Il mister ci chiede anche di dare il meglio di noi stessi dal punto di vista della finalizzazione. Abbiamo un attacco molto forte in termini fisici e tecnici, dovremo cercare rapidamente di entrare in sintonia. Noi nuovi siamo entrati in punta di piedi, venendo accolti con grande affetto. Sono state settimane molto intense. Si sta creando un grande gruppo, continueremo su questa strada per vedere una squadra unita sotto ogni punto di vista”.

“Ho legato con tutti, spesso andiamo a cena fuori anche con le nostre compagne, si sta creando una bella alchimia. Affronteremo quello che verrà con grande impegno e determinazione. Inutile negarlo, il Catania deve puntare a vincere e tornare in B, questa piazza merita la cadetteria e non solo. Ho sentito questa responsabilità, dobbiamo subito partire forte. Ci vorranno tanto impegno, sacrificio e umiltà. I risultati ci daranno consapevolezza”.

“La C è un torneo difficile, non conta ciò che è stato fatto ed il curriculum, ogni anno si deve dimostrare in campo il proprio valore. Vogliamo regalare una grande gioia ai nostri tifosi, per fare questo ritengo fondamentale remare dalla stessa parte, trovare unità di intenti. Il Massimino è incredibile, uno dei motivi che mi ha spinto a venire a Catania, so quanto il nostro pubblico sia importante e dovremo essere bravi con le prestazioni ed i risultati a creare entusiasmo portando i tifosi dalla nostra parte”.

“Sto bene, provengo da un periodo nel quale non ho avuto molta continuità ma mi sono allenato duramente in questi mesi. Ho seminato bene, arriverà il momento di raccogliere. Ho lavorato tanto e sono pronto ad affrontare eventuali difficoltà e superarle. C’è grande voglia di raggiungere l’obiettivo a tutti i costi. I gol per me sono tutto, quando non segno sto male. Non mancano in questa squadra calciatori con fame e voglia di centrare l’obiettivo. Tutti saremo fondamentali e dovremo meritare la maglia”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA PUGLIESE: “Non solo il Catania sulle tracce di Tascone”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

STAMPA PUGLIESE: “Non solo il Catania sulle tracce di Tascone”

Redazione - 0
In uscita dal Foggia, il centrocampista Simone Tascone è un profilo gradito alla direzione sportiva del Catania. Conferme, in questo senso, giungono dal canale...

VERSO CATANIA-FOGGIA: ecco dove seguire la partita in tv

SERIE C: prima giornata, ecco le partite in programma nel girone C

FOCUS ATTACCO: certezze sulla trequarti, rebus centravanti da risolvere

VERSO CATANIA-FOGGIA: continuità al trio difensivo opposto al Crotone?

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web