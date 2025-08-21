LA SICILIA – Forte: “I gol sono tutto per me. Ho seminato bene, arriverà il momento di raccogliere”

C’è attesa per quello che potrà assicurare alla causa rossazzurra l’attaccante Francesco Forte. Il giocatore scalpita in vista dell’esordio in campionato con il Foggia. Ha concesso un’intervista al quotidiano La Sicilia. Ecco quanto evidenziato:

“Abbiamo lavorato tanto nel raduno estivo fisicamente e tatticamente, assimilando le idee di gioco in fase di possesso e non possesso all’interno dell’ossatura dello scorso anno. Il mister ci chiede anche di dare il meglio di noi stessi dal punto di vista della finalizzazione. Abbiamo un attacco molto forte in termini fisici e tecnici, dovremo cercare rapidamente di entrare in sintonia. Noi nuovi siamo entrati in punta di piedi, venendo accolti con grande affetto. Sono state settimane molto intense. Si sta creando un grande gruppo, continueremo su questa strada per vedere una squadra unita sotto ogni punto di vista”.

“Ho legato con tutti, spesso andiamo a cena fuori anche con le nostre compagne, si sta creando una bella alchimia. Affronteremo quello che verrà con grande impegno e determinazione. Inutile negarlo, il Catania deve puntare a vincere e tornare in B, questa piazza merita la cadetteria e non solo. Ho sentito questa responsabilità, dobbiamo subito partire forte. Ci vorranno tanto impegno, sacrificio e umiltà. I risultati ci daranno consapevolezza”.

“La C è un torneo difficile, non conta ciò che è stato fatto ed il curriculum, ogni anno si deve dimostrare in campo il proprio valore. Vogliamo regalare una grande gioia ai nostri tifosi, per fare questo ritengo fondamentale remare dalla stessa parte, trovare unità di intenti. Il Massimino è incredibile, uno dei motivi che mi ha spinto a venire a Catania, so quanto il nostro pubblico sia importante e dovremo essere bravi con le prestazioni ed i risultati a creare entusiasmo portando i tifosi dalla nostra parte”.

“Sto bene, provengo da un periodo nel quale non ho avuto molta continuità ma mi sono allenato duramente in questi mesi. Ho seminato bene, arriverà il momento di raccogliere. Ho lavorato tanto e sono pronto ad affrontare eventuali difficoltà e superarle. C’è grande voglia di raggiungere l’obiettivo a tutti i costi. I gol per me sono tutto, quando non segno sto male. Non mancano in questa squadra calciatori con fame e voglia di centrare l’obiettivo. Tutti saremo fondamentali e dovremo meritare la maglia”.

