LA SICILIA – Forte: “Umiltà e fame al servizio del Catania. Grandissima opportunità”

Da Alex Rolfini a Francesco Forte. Dopo le parole dell’ex attaccante del Vicenza, ecco quelle del calciatore che il Catania ha prelevato in prestito dall’Ascoli riportate dal quotidiano La Sicilia:

“Sono un centravanti d’area di rigore, cerco di dare il meglio di me stesso. Sono un ragazzo abbastanza umile che ha sempre fame, voglia di dimostrare che ogni anno bisogna ripartire da zero. Dimostrare in campo e non a parole, evidenziando le mie caratteristiche. Durante il ritiro ho già ricevuto tanti consigli, devo imparare bene il metodo che il tecnico applica sia in campo che fuori. Già al telefono, al momento del mio passaggio al Catania, sono bastati cinque minuti di colloquio per avere i primi rudimenti circa la sua mentalità. Io sono a Catania per ricevere i suoi insegnamenti. Conta lavorare, applicarsi al massimo ogni giorno. Questa per me è una grandissima opportunità, già arrivando in ritiro ho provato un senso di grande responsabilità e spero di ricambiare con il sudore, il sacrificio, la professionalità per raggiungere il nostro agognato traguardo”.

