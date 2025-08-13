mercoledì, 13 Agosto 2025
HomeCatania NewsLA SICILIA - Forte: “Umiltà e fame al servizio del Catania. Grandissima...
Catania NewsIntervistePrimo Piano

LA SICILIA – Forte: “Umiltà e fame al servizio del Catania. Grandissima opportunità”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

Da Alex Rolfini a Francesco Forte. Dopo le parole dell’ex attaccante del Vicenza, ecco quelle del calciatore che il Catania ha prelevato in prestito dall’Ascoli riportate dal quotidiano La Sicilia:

“Sono un centravanti d’area di rigore, cerco di dare il meglio di me stesso. Sono un ragazzo abbastanza umile che ha sempre fame, voglia di dimostrare che ogni anno bisogna ripartire da zero. Dimostrare in campo e non a parole, evidenziando le mie caratteristiche. Durante il ritiro ho già ricevuto tanti consigli, devo imparare bene il metodo che il tecnico applica sia in campo che fuori. Già al telefono, al momento del mio passaggio al Catania, sono bastati cinque minuti di colloquio per avere i primi rudimenti circa la sua mentalità. Io sono a Catania per ricevere i suoi insegnamenti. Conta lavorare, applicarsi al massimo ogni giorno. Questa per me è una grandissima opportunità, già arrivando in ritiro ho provato un senso di grande responsabilità e spero di ricambiare con il sudore, il sacrificio, la professionalità per raggiungere il nostro agognato traguardo”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LA SICILIA – Rolfini: “La nostra missione è riportare il Catania dove merita di stare”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web