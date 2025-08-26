LA SICILIA: “Il Catania fa il pieno di entusiasmo”

Nelle ultime ore la società rossazzurra ha riaperto la Campagna Abbonamenti per cercare di soddisfare le richieste di parte dei 6mila paganti al dettaglio della gara contro il Foggia. Anche per provare a migliorare il dato della stagione passata. Il Catania, come si legge nel quotidiano La Sicilia, dopo l’esordio in campionato ricco di gol tra le mura amiche “fa il pieno di entusiasmo”. Al di là di qualche eccezione, “i catanesi hanno confermato un apporto che testimonia la voglia di lasciare la Serie C e di un senso di appartenenza che la squadra sta cercando di trasformare in forza trainante”.

