lunedì, 25 Agosto 2025
LA SICILIA: “Il pubblico di Catania ha vinto ancor prima del fischio d’inizio”

Il quotidiano La Sicilia evidenzia il sostegno dei tanti tifosi rossazzurri presenti sugli spalti del ‘Massimino’ domenica sera, in occasione di Catania-Foggia, gara di esordio del campionato di Serie C. I supporter rossazzurri “hanno dato una spinta ulteriore a una squadra che ha fatto intravedere alcuni spunti interessanti che si sono sviluppati sulle fasce grazie a corsa e inventiva dei nuovi Casasola e Donnarumma”, si legge. Il pubblico di Catania “ha vinto la sua partita ancor prima del fischio d’inizio”, accogliendo la squadra “come al solito con immenso affetto dando fiducia al progetto estivo del club sviluppato in sede di programmazione e di mercato. La Nord ha esposto uno striscione ‘Sacrificio e passione’ che è la sintesi delle richieste alla società e ai calciatori. La Sud ha risposto con un altro messaggio sulla maglia da indossare con rispetto”.

