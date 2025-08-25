lunedì, 25 Agosto 2025
LA SICILIA – Pelligra: “Bene, ma ancora dobbiamo dimostrare tanto”

foto Catania FC

Frena gli entusiasmi il presidente del Catania Rosario Pelligra, che riconosce la bontà della prestazione offerta contro il Foggia all’esordio in campionato ma preferisce rimanere con i piedi ben piantati per terra in vista del prosieguo della stagione. “Bravi tutti, ma ancora dobbiamo dimostrare tanto”: queste le sue parole evidenziate dal quotidiano La Sicilia. Domenica sera ha seguito la partita dalla Tribuna VIP dello stadio “Angelo Massimino” in compagnia del vice Vincenzo Grella, del presidente del Senato Ignazio La Russa e del collega Gianluca Di Marzio.

