LA SICILIA – Pelligra e Grella a Palazzo Biscari: “La volontà di questa proprietà è di non fermarsi”

Una serata-evento dedicata alle imprese che hanno scelto di essere sponsor di maglia 2025/26 dei rossazzurri e che sostengono il progetto Catania, come evidenzia il quotidiano La Sicilia. Ieri nel magnifico contesto di Palazzo Biscari, il padrone di casa Ruggero Moncada Paternò Castello ha accolto gli ospiti intervenuti. Alla presenza di tutta la dirigenza del Catania il primo a prendere la parola è stato il presidente del Catania Ross Pelligra, il quale ha ringraziato gli sponsor per il loro sostegno nei confronti del club. Ha fatto altrettanto il vice presidente Vincenzo Grella, ringraziando coloro i quali credono “nel progetto avviato da questa proprietà per il Catania e per la città di Catania”. Grella ha aggiunto: “La mission è portare il Catania in un torneo più consono e più adatto alla città, la strada a volte può essere ricca di ostacoli ma la volontà di questa proprietà è di non fermarsi”.

