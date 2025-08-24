LA SICILIA – Pelligra: “Imparato da errori commessi. Prenderemo l’attaccante, ma non basta una punta da 20 gol per vincere”

Intervistato dal quotidiano La Sicilia, il presidente del Catania Rosario Pelligra è fiducioso sull’esito della stagione. Ecco quanto evidenziato in proposito:

“C’è un nuovo assetto societario con Zarbano dg, Pastore ds, Sapienza a capo dei media e della strategia di comunicazione, Grella vice presidente e uomo di rappresentanza. Abbiamo imparato dagli errori commessi e dalle cose buone costruite, inserendo figure che possano seguire la mia visione e quella del CdA per portare il Catania più in alto. Sarà una stagione difficile come è logico che sia un campionato di Serie C meridionale. Stiamo potenziando la squadra, prima che si chiuda il mercato agiremo investendo com’è giusto che sia. Budget sul mercato limitato dagli investimenti per rilevare Torre del Grifo? Assolutamente no. Sono due capitoli separati. Abbiamo una previsione d’investimento per le strutture e per ultimare la squadra”.

“Non basta un attaccante da 20 gol per garantirci la promozione. L’ago della bilancia resta la prima squadra. La punta è importante e la prenderemo, ma non soltanto un centravanti puà far vincere il Catania. E quella del tifo è una componente essenziale, indispensabile. Non finirò mai di ringraziare i catanesi e chi soffre per la squadra anche se abita lontano dalla Sicilia. Ho incontrato il tecnico e l’ho incoraggiato, parlando del lavoro da portare avanti. Sono fiducioso, la squadra sembra ben costruita”.

===>>> LA SICILIA – Pelligra: “Torre del Grifo, Nesima, modernizzazione stadio e non solo. Ho voglia e capitale per agire”

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***