mercoledì, 20 Agosto 2025
LA SICILIA: “Pelligra in città, vertice con lo staff dirigenziale rossazzurro”

foto Catania FC

“Un pomeriggio in sede per affrontare diversi temi: il mercato, l’organizzazione della società, quando e se il Catania avrà a disposizione l’impianto di Torre del Grifo per il quale bisognerà aspettare il mese di ottobre per comprendere se ci saranno altri competitor dopo l’offerta formulata e il deposito cauzionale versato. Ancora: l’attività delle giovanili, della femminile, la marcia di avvicinamento della prima squadra al battesimo stagionale in Serie C”, riporta La Sicilia.

“Pelligra sarà in tribuna per assistere al confronto casalingo con il Foggia in calendario domenica alle 21, si spera in un Massimino stracolmo di tifosi. Il patron, arrivato nelle scorse ore, rimarrà dunque in città o comunque in Sicilia per alcuni giorni. Ieri ha parlato a lungo con il suo staff dirigenziale: dal vice presidente Grella al direttore generale Zarbano, fino al diesse Pastore che continua a seguire il mercato in entrata e in uscita”, si legge nel quotidiano.

