LA SICILIA – Pelligra: “Torre del Grifo, Nesima, modernizzazione stadio e non solo. Ho voglia e capitale per agire”

Seconda parte dell’intervista concessa dal presidente Rosario Pelligra al quotidiano La Sicilia. Tema incentrato soprattutto sulla questione legata alle infrastrutture. Ecco quanto evidenziato:

“A ottobre sapremo se potremo utilizzare la struttura per la quale c’è stata un’offerta unica da parte del Catania FC. Il Village è una nostra assoluta priorità, così come il logo. Fa parte della storia della città. Se Torre del Grifo dovesse andare ad altri imprenditori? Abbiamo un piano B e uno C che non sono ripieghi improvvisati. Nella mia carriera di imprenditore nel settore edile mi succede spesso di acquistare più di un terreno rendendolo fruibile e anche al passo con i tempi e le esigenze di chi lo utilizza. Sottolineo come Torre del Grifo sia una parte importante nella storia del calcio a Catania e abbiamo già in testa un piano per sistemare le varie zone, cominciando dai campi in erba naturale”.

“Per come si è evoluto il calcio e nei piani futuri del Catania c’è bisogno di un numero maggiore di campi per fare allenare i giovani. Ci sono dunque desiderio e speranza di poter comprare altre strutture. 11 campi di calcio? L’idea resta attuale – come il progetto realizzato a Dubai e a Perth di creare una decina di campi creando un indotto che tiene occupate 300 persone – e andrà di pari passo con la possibile gestione di Torre del Grifo. Senza campi di calcio l’attività dei giovani e delle ragazze sarebbe limitata. L’idea è sempre quella di costruire una struttura in città o nelle immediate vicinanze. Vogliamo creare valore tecnico, sociale e territoriale ma anche andare incontro alle esigenze delle famiglie che non possono impiegare un’ora per andare fuori Catania accompagnando i propri figli”.

“Nesima? Struttura da restaurare all’interno. C’è anche un progetto che abbraccia l’intero quartiere. Con il Comune di Catania vorrei rivitalizzare Nesima allargando gli interventi con zone verdi e con un palasport che servirebbe per altre discipline. Lo stadio Massimino? Vorremmo ampliare e modernizzare la struttura. Al momento ci stiamo focalizzando su altre operazioni ma abbiamo un’idea da qui a tre anni. Lo stadio ha una capienza non sufficiente alla richiesta del pubblico e manca dei comfort degli impianti con licenze Uefa. Serve anche allinearsi ai moderni intrattenimenti con un sistema audio e luci di eccellenza. Penso a uno stadio più ampio, sicuro, comodo, pulito e funzionale che sia all’altezza del bacino d’utenza di Catania e di gran parte della Sicilia. Un impianto più moderno, dotato di parcheggi, negozi per il merchandising e per i tifosi e sale hospitality, che può vivere diversi giorni alla settimana e che si può utilizzare anche per altri eventi al di là dello sport. Lo stadio deve crescere di pari passo con il club e creare valore sociale e sviluppo economico. Si prevedono tante spese, ma ho voglia e capitale per agire. In C piango per la situazione che la città non merita e per il mio portafogli che resta sempre aperto”.

