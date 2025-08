LA SICILIA – Pieraccini: “Posso interpretare tutti e tre i ruoli della difesa. Catania, mi aspetto uno stadio incredibile”

Simone Pieraccini, difensore che il Catania ha prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Cesena, concede un’intervista al quotidiano La Sicilia:

“Sono stato contento di avere accettato il trasferimento. Ho ragionato su tutto. Basta un’ora e mezza di aereo per rientrare a casa. Un giovane deve avere la possibilità di maturare sul campo. Io volevo dare continuità al campionato che avevo vinto ma l’anno scorso ho avuto meno spazio. Toscano, due stagioni fa, dopo poche gare mi mise in campo e da lì ho sempre giocato fino a fine campionato, facendo parte di un gruppo forte e costruito per primeggiare. Il mister fa capire subito il suo spirito indicandoci quello che vuole in campo e che ora si forma il gruppo, in ritiro. Ho ritrovato il metodo di Cesena, ho rivisto il suo gioco”.

“Mi trovo bene con tutti, remiamo dalla stessa parte. Molti non li conoscevo, con Donnarumma ho giocato due anni a Cesena, giocatore fortissimo che ha passo e personalità, anche in B ha fatto molto bene. Il gruppo farà il massimo per raggiungere il traguardo. Ruolo? Con Toscano ho giocato a destra, l’anno scorso mi sono spostato a sinistra. Posso interpretare tutti e tre i ruoli della difesa, sono contento se gioco. Devo migliorare tanto, sto ponendo nuove basi di un percorso che continua, lavorando con la palla e anticipando o uscendo palla al piede. Catania? Piazza importante e calorosa dove i tifosi pretendono e sostengono. Mi aspetto uno stadio incredibile. L’ho visto solo in tv, mi hanno detto di un tifo assordante. Anche Cesena ha sostenuto la squadra, qui sono più calorosi. A beneficiarne sarà la squadra”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***