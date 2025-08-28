giovedì, 28 Agosto 2025
LA SICILIA: “Racing City Group, nuova squadra femminile a Catania. Obiettivo Serie A in tre anni”

“E’ stata presentata ufficialmente una nuova squadra femminile rossazzurra, un progetto ambizioso nato sotto la guida del Racing City Group, già protagonista nel panorama internazionale con il recente lancio del Monaco United FC Women’s affidato a una leggenda come Marco Simone (ex Milan, PSG e Monaco). La squadra, che nella stagione 2025/26 partirà dalla Serie D, ha fissato un traguardo chiaro e coraggioso: scalare le categorie e raggiungere la Serie A in soli tre anni”, riporta La Sicilia.

Staff composto da Morris Pagniello (presidente), Justin Davis (vice presidente), Enrico Strano (ex proprietario dell’Acireale Calcio), Alfio Messina (direttore esecutivo), Tuccio Tringale (direttore generale), Domenico Ventura (segretario-tesoriere). A guidare la formazione, mister Salvatore Mango, tecnico con esperienza in Serie A sulle panchine di Sampdoria e Napoli. Al suo fianco Peppe Scuto come direttore tecnico, figura storica del calcio femminile siciliano e fondatore del Catania Women’s; consigliere di club sig. Alberio, esperto di calcio locale; Julie Anne Quay membro del consiglio (coproprietaria del Barnsley Football Club e fondatrice Fifa 1904 brand.

“Si tratta di un progetto con respiro internazionale. Il Racing City Group ha infatti annunciato la nascita di academy e club affiliati negli Stati Uniti, in Canada e Australia, con l’obiettivo di costruire un vero e proprio percorso globale per giovani calciatrici. Con questa iniziativa, Catania si candida a diventare uno dei poli più innovativi e ambiziosi del calcio femminile italiano, unendo tradizione, competenza tecnica e visione internazionale. Il 15 settembre la presentazione ufficiale del club presso l’aula consiliare del comune di Catania”, si legge.

