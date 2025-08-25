LA SICILIA: “Rodaggio finito, test incoraggiante. Il vero campionato del Catania comincia a Cava”

Esordio straripante per i rossazzurri. “Al di là del punteggio, non c’è stata partita. Il Foggia ha fatto fatica ad arrivare all’esordio stagionale. Ieri non aveva nemmeno le maglie ufficiali. Saranno pronte a settembre. Il Catania ha completato un ritiro estivo applicando il metodo Toscano: lotta, sacrificio, collaborazione tra reparti ed equilibrio anche nella fase di non possesso. Il test contro i pugliesi, giovani e disorientati è incoraggiante, ma arriveranno impegni molto più equilibrati. Cominciare così non è stato un danno. Tutt’altro”, riporta il quotidiano La Sicilia.

“Tanti gol, com’era prevedibile”. Si sottolinea come il pubblico abbia applaudito a più riprese Cicerelli e che, nella ripresa, i ritmi sono un pò calati nella prima parte della frazione ma il Catania ha cercato e trovato ancora il gol. “Il rodaggio, dopo l’eliminazione dalla coppa, è finito ieri. Il vero campionato del Catania comincia a Cava sabato prossimo. Trasferta niente male per saggiare le reali potenzialità di un gruppo che sembra essere all’altezza delle aspettative della gente”, si legge.

