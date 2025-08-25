lunedì, 25 Agosto 2025
HomeCatania NewsLA SICILIA: "Rodaggio finito, test incoraggiante. Il vero campionato del Catania comincia...
Catania NewsLega ProPrimo Piano

LA SICILIA: “Rodaggio finito, test incoraggiante. Il vero campionato del Catania comincia a Cava”

Redazione
By Redazione
0
258
foto Catania FC

Esordio straripante per i rossazzurri. “Al di là del punteggio, non c’è stata partita. Il Foggia ha fatto fatica ad arrivare all’esordio stagionale. Ieri non aveva nemmeno le maglie ufficiali. Saranno pronte a settembre. Il Catania ha completato un ritiro estivo applicando il metodo Toscano: lotta, sacrificio, collaborazione tra reparti ed equilibrio anche nella fase di non possesso. Il test contro i pugliesi, giovani e disorientati è incoraggiante, ma arriveranno impegni molto più equilibrati. Cominciare così non è stato un danno. Tutt’altro”, riporta il quotidiano La Sicilia.

“Tanti gol, com’era prevedibile”. Si sottolinea come il pubblico abbia applaudito a più riprese Cicerelli e che, nella ripresa, i ritmi sono un pò calati nella prima parte della frazione ma il Catania ha cercato e trovato ancora il gol. “Il rodaggio, dopo l’eliminazione dalla coppa, è finito ieri. Il vero campionato del Catania comincia a Cava sabato prossimo. Trasferta niente male per saggiare le reali potenzialità di un gruppo che sembra essere all’altezza delle aspettative della gente”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LA SICILIA: “Il pubblico di Catania ha vinto ancor prima del fischio d’inizio”
Articolo successivo
MUSA (D.S. Foggia): “Abbiamo aggregato tanti ragazzi della Primavera. Il Catania farà un campionato di vertice”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

UFFICIALE: Marsura risolve il contratto col Catania

Redazione - 0
"Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Davide Marsura. All’esterno offensivo, che conclude la sua esperienza in maglia...

CATANIA SOCIAL – D’Ausilio: “Non poteva iniziare nel migliore dei modi”

L’EDITORIALE | Un Catania che convince e non si accontenta

MERCATO: ultima settimana per completare la rosa del Catania

SERIE C – De Giorgio (all. Potenza): “Caturano? Se avessi pensato che potesse andare via, non lo avrei fatto entrare in campo”

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web