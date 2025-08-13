LA SICILIA – Rolfini: “La nostra missione è riportare il Catania dove merita di stare”



Le parole di Alex Rolfini, neo acquisto del Catania, a La Sicilia quando si avvicina l’inizio ufficiale della stagione 2025/26: “Sono un attaccante duttile, altruista, che ama lottare e realizzare gol ovviamente. Cerco sempre di aiutare la squadra mettendomi al servizio del gruppo. Mister Toscano è un martello, ci spinge oltre la soglia facendo in modo di migliorare la resistenza e l’intesa con i compagni. La nostra missione è riportare il Catania dove merita di stare. Questa piazza non ha bisogno di presentazioni. La città è molto calorosa. Speriamo di portare tutte le componenti in alto, dobbiamo essere tutti una famiglia per portare a casa un risultato importante”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***