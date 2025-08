LA SICILIA: “Silvestri nel mirino di Lumezzane e Campobasso”

Tommaso Silvestri, facente parte della lista dei convocati per il ritiro di Norcia, non proseguirà l’avventura con la maglia del Catania. Il difensore è alla ricerca di una nuova sistemazione dopo l’esperienza proficua in prestito alla Triestina. Per stessa ammissione del direttore sportivo Ivano Pastore, Silvestri è in uscita. Nei giorni scorsi è stato accostato a due società umbre, Perugia e Gubbio; nelle ultime ore – secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia – emerge l’interessamento di Lumezzane e Campobasso.

