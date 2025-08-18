LA SICILIA: “Tifosi rossazzurri a sostegno, accolti con grande affetto a Crotone”

lunedì, 18 Agosto 2025
foto Catania FC

“Seicento tifosi del Catania hanno sostenuto la squadra come sempre: sgolandosi, incitando, incoraggiando anche dopo il gol di Murano”, riporta La Sicilia con riferimento alla presenza massiccia dei sostenitori etnei allo stadio Ezio Scida. “Una coreografia di grande impatto in uno stadio in cui i supporter catanesi sono stati accolti con grande affetto dagli ‘amici’ calabresi”, evidenzia il quotidiano. “In campo la squadra ha lottato ma senza arrivare a rimediare allo svantaggio”, si legge. Toscano, però, come sottolineato da lui stesso si aspettava un impatto diverso da parte dei suoi sulla partita.

