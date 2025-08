LA SICILIA – Toscano: “Catania, non accontentarti. Club vigile sul mercato. Costruiamo spirito e identità”

Piccola pausa per il Catania dopo tre settimane di lavoro in Umbria. L’allenatore rossazzurro Domenico Toscano (che oggi festeggia il 54/o compleanno, auguri ndr) ne approfitterà per spostarsi a Latina per il matrimonio della sorella. Intanto, a La Sicilia traccia un bilancio del ritiro svolto a Norcia guardando avanti con fiducia:

“Bilancio buono. Abbiamo lavorato tanto e bene. Bisogna sempre migliorare alcuni aspetti per arrivare pronti al primo appuntamento. Il primo impegno dopo un paio di amichevoli dove conteranno i tre punti. Il calcio d’agosto è finito. Non ci si deve accontentare, bisogna migliorare la conoscenza tra i giocatori. A centrocampo stiamo alternando i calciatori. E’ un settore che rappresenta il fulcro del gioco, serve trovare affinità ed arrivare al campionato con più certezze possibili”.

“A centrocampo siamo scoperti, tenendo conto della squalifica di Quaini per 4 turni. E’ un reparto da migliorare rispetto alla scorsa stagione per caratteristiche e qualità. In altri settori stiamo osservando come si comporta la squadra per apportare migliorie se dovessero servire, monitoriamo con la società e il diesse Pastore se inserire qualche innesto in più qualora dovesse essere utile. Attaccante? Il club rimane sempre attivo e vigile, vedremo. Dobbiamo costruire spirito e identità, cimentandoci come gruppo. Dovremo essere molto allenati a superare, tutti insieme, la fasi critiche della stagione. Rispetto alla scorsa estate abbiamo lavorato in modo più specifico e senza spezzare il ritmo degli allenamenti per alternare giocatori. L’aver portato a Catania alcuni calciatori che conoscono come dobbiamo interpretare le fasi dell’allenamento e altri che ho guidato la passata stagione è un vantaggio nello sviluppo del lavoro”.

