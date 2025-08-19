LA SICILIA – Toscano: “Catania, non dobbiamo cullarci. Essere al passo con la condizione mentale”

“L’impatto non mi è piaciuto, potevamo fare molto di più. Siamo una buona squadra, ma non per questo dobbiamo cullarci”. Parole dell’allenatore del Catania Domenico Toscano evidenziate dal quotidiano La Sicilia dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C. Il tecnico rossazzurro, ieri, nel giorno in cui i giocatori hanno lavorato in Calabria prima di usufruire di un momento di libertà, ha approfondito alcuni concetti. Evidenziando che il Catania avrebbe dovuto fare qualcosa in più in occasione del gol che ha deciso l’incontro e ribadendo che la sua squadra, malgrado abbia creato delle situazioni molto nitide per andare a segno nel contesto di una sfida equilibrata arrivando più volte in area avversaria, avrebbe potuto fare di più sotto il profilo della cattiveria. “Non siamo al top, in questa fase nessuna squadra è al cento per cento ma si deve essere al passo con la condizione mentale”, afferma Toscano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***