LA SICILIA – Toscano: “Trequartisti con tanta qualità, mi aspetto gol e assist dagli esterni. Società forte e solida. Ci auguriamo di avere a disposizione Torre del Grifo”

L’allenatore del catania Domenico Toscano, nell’intervista concessa al quotidiano La Sicilia, si sofferma anche sulle caratteristiche di alcuni giocatori, sul progetto della società etnea e la passione dei tifosi rossazzurri. Ecco quanto evidenziato:

“Il girone C di Serie C, quest’anno più che mai, sarà di un livello più elevato, un campionato duro con tante squadre che stanno investendo e piazze che non vedono l’ora di andare in B. Dobbiamo arrivare pronti il 24 agosto e giocarci le carte al meglio. Modulo? Non è fine a se stesso, non è un’idea rigida. Bisogna trovare più soluzioni. Jimenez può agire anche in mezzo. Con lui, Cicerelli, Stoppa, Lunetta stiamo lavorando molto e con fiducia per trovare il feeling e le qualità enormi che portano in dote. Casasola e Donnarumma? Il primo ha grande propensione offensiva, Daniele è più abile nella costruzione del gioco, ha qualità e tecnica. Mi aspetto anche i gol dagli esterni, per come giochiamo noi devono portare assist e gol”.

“La squadra cresce. Il presidente Pelligra e i dirigenti lavorano per migliorare l’intero assetto. Si vede dalle figure inserite, dalla voglia di investire sul centro sportivo. Una società forte e solida con una soluzione possibile – Torre del Grifo – che sta portando avanti. Ci auguriamo di averla a disposizione per lavorare in una struttura funzionale all’attività da sviluppare. Il rapporto coi tifosi? Avverto l’amore che hanno i sostenitori catanesi per la propria maglia. Un amore viscerale, sono certo che la squadra abbia bisogno di questo amore e che i tifosi del Catania possono e devono essere un qualcosa in più rispetto al sostegno delle altre squadre. Questo amore va indirizzato affinchè i ragazzi possano avvertirlo e ricambiarlo, dando sul campo sempre qualcosa in più”.

