LA SICILIA: “Un Cicerelli da 10 e lode fa le prove generali da leader”

Il rinnovo di Cicerelli annunciato dalla società rossazzurra “è la conferma di come il club punta su un fuoriclasse della Serie C che l’anno passato a Terni ha chiuso con numeri da capogiro: 19 gol, 10 assist, tante giocate d’autore”, riporta La Sicilia. Il Catania lo aveva ceduto in prestito con diritto di riscatto perchè versava in una situazione difficile, con la necessità di cedere per abbassare il monte fideiussorio. Cicerelli andò via controvoglia, in lacrime, e i tifosi non volevano che se ne andasse.

“Oggi Cicerelli ha un contratto più lungo in tasca e ha inaugurato la stagione dei rinnovi. Ha il pubblico dalla sua, la motivazione di chi torna alla casa base e vuole dimostrare realmente che in una grande piazza ci si può ripetere fino ad arrivare alla consacrazione definitiva”, evidenzia il quotidiano. Contro il Valletta FC, gol a parte, “ha giocato da leader”. Adesso arrivano gli impegni di Coppa Italia e campionato. “Cosa sarà capace di proporre Cicerelli? Sulla trequarti, insieme con D’Ausilio, o con uno tra Jimenez, Stoppa, Lunetta è solito ‘tagliare’ il campo in orizzontale per posizionarsi in zona conclusione o per servire un compagno. Può diventare una seconda punta agendo in simbiosi con il centravanti, calcia le punizioni con grande efficacia, nella fase di non possesso dà una mano alla mediana”.

L’ex Ternana appare entusiasta della squadra, in sintonia con i compagni, in attesa di caricare il pubblico catanese “che non vede l’ora di applaudirlo anche per le gare di campionato. Il club ha recuperato un talento che sembrava essersi volatilizzato rafforzando altre squadre. Invece Cicerelli è qui e lotta per portare il Catania oltre la categoria”.

