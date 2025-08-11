L’EDITORIALE | La vera partita comincia adesso: entusiasmo e lavoro per non ripetere gli errori del passato

La notte di San Lorenzo, al Massimino, è stata molto più di una semplice amichevole o di una passerella davanti al pubblico di casa. La presentazione del Catania 2025-2026 ha avuto il sapore di un nuovo inizio: tra volti noti, nuovi innesti e la ricerca di un entusiasmo che accompagni la squadra sin dai primi impegni stagionali. Sullo sfondo, le parole di Mimmo Toscano hanno tracciato una linea chiara: “Abbiamo lavorato con più tranquillità. Ora dobbiamo alzare il livello”.

Il ritiro lontano da casa, in quel di Norcia, ha restituito una squadra compatta, dove i confermati hanno ritrovato stimoli e i nuovi si sono inseriti in un contesto sereno, potendo assimilare i principi tattici senza pressioni e distrazioni. È un aspetto che non va sottovalutato: in Serie C, dove spesso la tensione e l’ambiente pesano più del tasso tecnico, partire con una base di serenità e coesione può fare la differenza.

L’aspetto atletico sarà il primo banco di prova. Fino a oggi si è lavorato per mettere benzina nelle gambe, ma già dalla sfida di Coppa Italia contro il Crotone vedremo se la preparazione fisica impostata darà frutti immediati. Siamo entrati nel momento chiave: da qui in avanti le partite cominceranno a valere e il margine d’errore si riduce.

Il passato insegna: troppe partenze ad handicap hanno compromesso stagioni che avrebbero potuto avere un destino diverso. Per questo sarà fondamentale “macinare” punti e prestazioni fin dal principio, senza attendere mesi per trovare la quadratura. Il calendario non aspetta, e il Catania non può permettersi di regalare terreno agli avversari.

Il mercato potrà portare gli ultimi tasselli, ma la vera partita comincia ora: sarà la capacità di trasformare lavoro, serenità e idee in risultati concreti a dire se questa squadra potrà davvero ambire a diventare la più competitiva degli ultimi anni.

