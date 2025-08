L’EDITORIALE | Ora si fa sul serio: tra mercato, la ricerca dell’entusiasmo e i primi impegni ufficiali

Il conto alla rovescia è cominciato. Il 24 agosto il Catania darà il via alla sua stagione in Serie C con un debutto casalingo tutt’altro che banale: al “Massimino” arriverà il Foggia, avversario carico di tradizione, nonostante una situazione societaria difficile. Un esordio che accende subito i riflettori e che, per il Catania di Mimmo Toscano, rappresenta il primo vero banco di prova.

Nel frattempo, la squadra si prepara al rientro da Norcia, dove ha concluso un ritiro utile non solo per mettere minuti nelle gambe, ma anche – e forse soprattutto – per cementare un gruppo che dovrà essere solido e competitivo lungo tutto l’arco della stagione. Le sensazioni che filtrano dal lavoro svolto sono positive: intensità, concentrazione e spirito di squadra sono le parole d’ordine impresse da Toscano e dal suo staff.

Il mercato, dal canto suo, continua a regalare volti nuovi. Dopo i colpi già messi a segno, il direttore sportivo Ivano Pastore ha chiuso due operazioni importanti: Manuel Martic e Andrea Corbari vestono adesso il rossazzurro. Due rinforzi di qualità ed esperienza che alzano il livello tra difesa e centrocampo. Tasselli preziosi, anche se è chiaro che qualcosa manca ancora: ci si aspetta almeno un altro paio di innesti, mirati e funzionali, per completare il mosaico.

Sul fronte societario, l’impegno è massimo per riaccendere l’entusiasmo. L’anteprima della nuova maglia presso lo store ufficiale ha acceso la curiosità dei tifosi, mentre la campagna abbonamenti ha vissuto una vera e propria impennata negli ultimi giorni. Segnali incoraggianti, che raccontano di una piazza pronta a stringersi nuovamente attorno alla propria squadra, con passione e speranza.

Prima del campionato, però, ci sarà da affrontare l’impegno in Coppa Italia di Serie C contro il Crotone. Una tappa da non sottovalutare, utile per testare schemi, gerarchie e condizione fisica. Ma soprattutto per cominciare con il piede giusto. Il lavoro, dentro e fuori dal campo, non manca. Ora la parola passa al campo, unico giudice, in attesa di risposte che possano trasformare la speranza in fiducia concreta.

