L’EDITORIALE | Prime riflessioni e possibili accorgimenti

Il debutto ufficiale del Catania nella nuova stagione non ha portato il risultato sperato. Allo “Scida” di Crotone è bastato un colpo di testa di Murano, dopo appena otto minuti, per condannare gli etnei all’eliminazione immediata dalla Coppa Italia di Serie C. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che al tempo stesso fornisce indicazioni utili a Toscano e alla società in vista del campionato.

La squadra è apparsa ancora alla ricerca della giusta identità. Nel primo tempo una fatale disattenzione difensiva e poca incisività negli ultimi metri, con Forte mai realmente in partita in zona gol. Nella ripresa i cambi hanno dato più dinamismo, soprattutto a centrocampo, ma la manovra offensiva è rimasta sterile: il tentativo di Cicerelli, murato in area, resta una delle occasioni più ghiotte di una gara giocata con impegno ma anche in sostanziale affanno là davanti, non riuscendo il Catania a scardinare la difesa calabrese. Il mercato è ancora aperto e questa prestazione potrebbe spingere la dirigenza a valutare correttivi.

Un attaccante di rilievo in grado di alternarsi a Forte potrebbe rappresentare una soluzione concreta per alzare il livello qualitativo. Al tempo stesso sarà fondamentale capire i tempi di recupero degli indisponibili: alcuni rientri possono incidere non poco sull’equilibrio complessivo della squadra. Adesso però non c’è tempo per guardarsi indietro. Il campionato è alle porte e domenica il Catania debutterà al “Massimino” contro il Foggia. Servirà una reazione, davanti al proprio pubblico, per cancellare subito le ombre della Coppa e iniziare con il piede giusto la corsa in Serie C.

