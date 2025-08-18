lunedì, 18 Agosto 2025
HomeCalciomercatoL'EDITORIALE | Prime riflessioni e possibili accorgimenti
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

L’EDITORIALE | Prime riflessioni e possibili accorgimenti

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
0
2
foto Catania FC

Il debutto ufficiale del Catania nella nuova stagione non ha portato il risultato sperato. Allo “Scida” di Crotone è bastato un colpo di testa di Murano, dopo appena otto minuti, per condannare gli etnei all’eliminazione immediata dalla Coppa Italia di Serie C. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che al tempo stesso fornisce indicazioni utili a Toscano e alla società in vista del campionato.

La squadra è apparsa ancora alla ricerca della giusta identità. Nel primo tempo una fatale disattenzione difensiva e poca incisività negli ultimi metri, con Forte mai realmente in partita in zona gol. Nella ripresa i cambi hanno dato più dinamismo, soprattutto a centrocampo, ma la manovra offensiva è rimasta sterile: il tentativo di Cicerelli, murato in area, resta una delle occasioni più ghiotte di una gara giocata con impegno ma anche in sostanziale affanno là davanti, non riuscendo il Catania a scardinare la difesa calabrese. Il mercato è ancora aperto e questa prestazione potrebbe spingere la dirigenza a valutare correttivi.

Un attaccante di rilievo in grado di alternarsi a Forte potrebbe rappresentare una soluzione concreta per alzare il livello qualitativo. Al tempo stesso sarà fondamentale capire i tempi di recupero degli indisponibili: alcuni rientri possono incidere non poco sull’equilibrio complessivo della squadra. Adesso però non c’è tempo per guardarsi indietro. Il campionato è alle porte e domenica il Catania debutterà al “Massimino” contro il Foggia. Servirà una reazione, davanti al proprio pubblico, per cancellare subito le ombre della Coppa e iniziare con il piede giusto la corsa in Serie C.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SICILIA24: “Il Catania si esprime a sprazzi contro un Crotone appena sufficiente”
Gianluca Virgillito
Gianluca Virgillito

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web