L’EDITORIALE | Spettacolare quando può, concreto quando serve. Il Catania sa vincere anche in modo diverso

Dopo il roboante 6-0 al debutto contro il Foggia, il Catania dimostra a Cava de’ Tirreni che sa vincere anche in modo diverso: meno spettacolo, più concretezza. La vittoria per 0-1 sul campo della Cavese racconta di una squadra capace di soffrire, di restare compatta e di colpire al momento giusto con il gol di Francesco Forte.

In un match segnato da ritmi spezzettati e da qualche imprecisione in fase di costruzione, sono emerse qualità diverse rispetto alla prima uscita: il cinismo sotto porta, la solidità difensiva e la crescente tenuta atletica di un gruppo che sembra già proiettato verso una condizione invidiabile. Toscano ha potuto contare non solo sui titolari, ma anche sui subentrati: la panchina lunga e di qualità si conferma un’arma preziosa, elemento imprescindibile per chi punta a un campionato di vertice.

Oltre al campo, però, resta forte l’immagine del ricordo collettivo dedicato a Stefania Sberna, la storica voce dello stadio “Angelo Massimino” prematuramente scomparsa. Nel post gara, dirigenti e giocatori hanno voluto dedicarle un pensiero, sottolineando ancora una volta il legame indissolubile tra il club, la città e la sua gente.

Il Catania esce dunque da questa seconda giornata con sei punti in due partite e la sensazione di essere già sulla strada giusta: spettacolare quando può, concreto quando serve. È questa la mentalità che può fare la differenza lungo un cammino lungo e tortuoso come quello della Serie C.

