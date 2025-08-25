lunedì, 25 Agosto 2025
HomeCatania NewsL'EDITORIALE | Un Catania che convince e non si accontenta
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

L’EDITORIALE | Un Catania che convince e non si accontenta

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
0
0
foto Catania FC

Un esordio così in campionato non poteva che fare bene: al morale, alle statistiche e alla classifica. Il 6-0 inflitto al Foggia al “Massimino” è una vittoria rotonda e netta, tanto nel risultato quanto nella prestazione. Un successo che certifica la qualità della squadra costruita, capace di imporsi sin dai primi minuti con personalità, determinazione e fame agonistica. Colpisce in particolare la perseveranza con cui i rossazzurri hanno gestito la gara: nessun calo di tensione, nessuna voglia di accontentarsi, ma piuttosto la voglia di spingere fino al triplice fischio.

Un atteggiamento che non sempre si vede, soprattutto quando il punteggio assume proporzioni così ampie. Tra i reparti, merita una menzione speciale il centrocampo: solido, equilibrato, capace di dare ritmo alla manovra e di proteggere la difesa, ma anche di accompagnare con qualità le azioni offensive. Un mix che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione, a patto che queste certezze vengano confermate anche contro avversari di livello superiore rispetto a un Foggia non trascendentale, apparso in grande difficoltà.

La strada è tracciata e l’avvio in casa rossazzurra è incoraggiante. Nel frattempo, il mercato potrebbe regalare a breve l’attaccante tanto atteso, il tassello mancante per completare un organico che già oggi sembra avere basi solide e prospettive importanti. Il campionato è appena iniziato, giusto rimanere con i piedi ben piantati per terra ma il Catania ha già mandato un segnale forte e chiaro alle dirette rivali: c’è, e vuole essere protagonista.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: ultima settimana per completare la rosa del Catania
Gianluca Virgillito
Gianluca Virgillito

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web