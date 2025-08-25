L’EDITORIALE | Un Catania che convince e non si accontenta

Un esordio così in campionato non poteva che fare bene: al morale, alle statistiche e alla classifica. Il 6-0 inflitto al Foggia al “Massimino” è una vittoria rotonda e netta, tanto nel risultato quanto nella prestazione. Un successo che certifica la qualità della squadra costruita, capace di imporsi sin dai primi minuti con personalità, determinazione e fame agonistica. Colpisce in particolare la perseveranza con cui i rossazzurri hanno gestito la gara: nessun calo di tensione, nessuna voglia di accontentarsi, ma piuttosto la voglia di spingere fino al triplice fischio.

Un atteggiamento che non sempre si vede, soprattutto quando il punteggio assume proporzioni così ampie. Tra i reparti, merita una menzione speciale il centrocampo: solido, equilibrato, capace di dare ritmo alla manovra e di proteggere la difesa, ma anche di accompagnare con qualità le azioni offensive. Un mix che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione, a patto che queste certezze vengano confermate anche contro avversari di livello superiore rispetto a un Foggia non trascendentale, apparso in grande difficoltà.

La strada è tracciata e l’avvio in casa rossazzurra è incoraggiante. Nel frattempo, il mercato potrebbe regalare a breve l’attaccante tanto atteso, il tassello mancante per completare un organico che già oggi sembra avere basi solide e prospettive importanti. Il campionato è appena iniziato, giusto rimanere con i piedi ben piantati per terra ma il Catania ha già mandato un segnale forte e chiaro alle dirette rivali: c’è, e vuole essere protagonista.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***