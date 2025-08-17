domenica, 17 Agosto 2025
HomeCalciomercatoLEONARDI - Buscè, tecnico che lo ha allenato a Rimini: "Va aspettato...
CalciomercatoCatania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

LEONARDI – Buscè, tecnico che lo ha allenato a Rimini: “Va aspettato e tutelato. Ecco dove eccelle e in cosa deve migliorare”

Redazione
By Redazione
0
883
foto Rimini Football Club

Nei giorni scorsi avevamo riportato alcune dichiarazioni di Antonio Buscè, attuale allenatore del Cosenza, con riferimento alle prestazioni offerte nei mesi scorsi a Rimini da Simone Leonardi, attaccante in procinto di vestire la maglia del Catania. Riportiamo di seguito altri pensieri dell’ex allenatore del ragazzo ai microfoni di centotrentuno.com:

“Leonardi è un ragazzo giovane, che deve crescere per forza. Dico questo perché quando un ragazzo ha delle giocate geniali a quell’età e ha carattere da vendere, qualcosa di buono può uscire. Non so dove possa arrivare, perché la testa è fondamentale. Però è un ragazzo che ha dei colpi importanti da giocatore vero. In area, sia di destro che di sinistro, se lo lasci calciare e gli si dà la possibilità di trovare la porta fa gol 99 volte su 100. Negli ultimi 20 metri è un calciatore che la giocata la trova. Secondo me in un contesto dove si alza il livello dell’intensità e della qualità, lui può diventare un giocatore importante”.

“Serve fargli capire sì che il calcio è divertimento, ma che allo stesso tempo è un lavoro. Leonardi è un giovane che va aspettato, al quale va dato tempo di sbagliare. Ecco perché dico che in questo le società fanno la differenza, perché sono loro che tutelano i giovani. Se tutti i fattori, quindi la parte tecnica, quella mentale e quella gestionale, vanno nella stessa direzione, allora sì che c’è la crescita del ragazzo. Se alla seconda o alla terza situazione, gli si mette la croce addosso, si rischia di bruciare o perdere il talento. Questo è il nocciolo: i ragazzi con talento vanno aspettati e tutelati. C’è anche però il rovescio della medaglia: infatti se una società aspetta, ma il giovane non si applica ed è poco professionale, allora vuol dire che quel ragazzo non può fare il calciatore. Bisogna avere pazienza, permettendogli di sbagliare e ragionando in ottica futura”.

“Leonardi ha alcune caratteristiche importanti, in particolare nella protezione della palla quando va incontro, lui è molto bravo in questo. Un aspetto su cui deve migliorare è nella collaborazione con il compagno e con la squadra. Ma sono errori di gioventù. Deve migliorare nel capire i tempi di gioco, quindi quando tenere palla un po’ di più, quando scaricarla nel momento giusto o quando deve calciare. Questi sono tutti aspetti che si migliorano con l’esperienza. Deve migliorare in tutto, in particolare nel concetto di collaborazione con i compagni e lettura del momento. Sono cose che lui sa fare, ma che allo stesso tempo deve coltivarle ancora. Per esaltare maggiormente le sue qualità deve giocare con una punta vicino, se lo si lascia da solo fa più fatica. Può giocare in un attacco a due supportato da un trequartista, oppure in un 3-5-2 o in 5-3-2. Lui ha bisogno di un compagno di reparto che faccia tanto lavoro sporco. Ha quella giocata che non ti aspetti, il dribbling, tira bene con il destro e con il sinistro. Rischia la giocata e questo non vuol dire egoismo o presunzione: è sintomo di coraggio, una vera dote. Se affina questi aspetti, collaborando meglio con il compagno, leggendo meglio i tempi di gioco, Leonardi può diventare un giocatore importante”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: De Rose-Cosenza, c’è il gradimento del giocatore
Articolo successivo
TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro il Crotone

Redazione - 0
In occasione del match dello stadio "Ezio Scida" contro il Crotone, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza...

MORACE: “Leonardi, ricordo ancora quando lo vidi per strada la prima volta…”

ACCADDE OGGI: 17 agosto 1934, nasceva il grande ex Catania Calvanese

MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì, sabato e domenica (15/16/17 agosto)

CROTONE-CATANIA: Baudo, rossazzurri in campo con il lutto al braccio

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web