LEONARDI: conosciamo meglio le caratteristiche tecniche del giocatore

Cosa può dare Simone Leonardi al Catania, club che definirà nelle prossime ore il suo ingaggio? Conosciamo meglio le caratteristiche dell’attaccante catanese classe 2005 in arrivo dalla Sampdoria, secondo quanto appreso direttamente dall’agenzia GV Talents che gestisce il calciatore: “Giocatore molto talentuoso, leva 2005, tecnicamente molto dotato, gode di ottima velocità di pensiero. Nello stretto fa giocate importanti, vede molto bene la porta, ha siglato 10 gol nel primo anno under 15 nazionale nella Sampdoria. Predilige giocare attaccante centrale, ma può fare tutti i ruoli in avanti. Molto abile nel trovare lo spazio per farsi lanciare in profondità, nell’uno contro uno è imprendibile, ha molta fantasia nel trovare la migliore soluzione in fase di appoggio o nella conclusione a rete”.

Il giocatore viene ritenuto “un vero talento, in prospettiva molto importante”. Gianluca Virzì, procuratore del ragazzo, ai microfoni di pianetaserieb.it si è così espresso su di lui: “Non è solo bravo, ma è quel calciatore in grado di inventare qualcosa in ogni momento in cui viene chiamato in causa. Ha una velocità di pensiero e una tecnica che solo la strada può forgiare, non ci sono altri contesti simili per acquisire determinate qualità. In questi anni si è sicuramente formato a livello fisico, tattico e mentale, ma la purezza del suo talento non gli è stata insegnata, è merce rara nei settori giovanili odierni. Ci sono stati allenatori che l’hanno rimproverato in Primavera perché faceva giocate come tunnel, colpi di tacco e sterzate, e io mi dannavo perché non era possibile che a un ragazzo così luccicante venisse chiesto di limitarsi così. Oggi i tecnici vogliono calciatori uguali tra di loro, che facciano le stesse cose, ma questo non è l’abito da fargli indossare”.

