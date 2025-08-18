LEONARDI: l’attaccante escluso dalla lista dei convocati della Sampdoria

La scorsa settimana sono emerse indiscrezioni legate al raggiungimento dell’accordo – con ultimi dettagli da definire – per concretizzare il trasferimento dalla Sampdoria al Catania di Simone Leonardi. Nelle ultime ore emerge che il calciatore catanese classe 2005, reduce dall’esperienza in prestito al Rimini, non è stato inserito nell’elenco delle convocazioni blucerchiate per la sfida di Coppa Italia in programma sul campo dello Spezia. A conferma che l’attaccante è in uscita dalla Samp e appare sempre più vicino al passaggio al Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***