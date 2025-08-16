LEONARDI (Video): alcuni gol e giocate nelle giovanili della Sampdoria

Vent’anni compiuti il mese scorso e con ancora ampi margini di crescita, Simone Leonardi è cresciuto con profitto in questi anni nel settore giovanile della Sampdoria, che lo ha prelevato dall’ASD Jonia Calcio Riposto, convinta dalle prestazioni offerte con l’U14 e U15 del club ripostese. Il percorso nelle giovanili doriane ha visto il ragazzo catanese realizzare più di 100 presenze andando a segno una cinquantina di volte. Prestazioni convincenti, che gli sono valse la firma del primo contratto professionistico all’età di 19 anni in data 17 dicembre 2024, legandosi ai blucerchiati fino al 30 giugno 2029.

L’attaccante ha vissuto anche la gioia di esordire in Prima Squadra, nel campionato di Serie B, con cinque apparizioni tra i cadetti e la realizzazione di un gol nella passata stagione. Leonardi, poi, ha proseguito l’annata altrove venendo ceduto in prestito al Rimini, nel girone B di Serie C. In biancorosso ha effettuato un assist e collezionato 10 apparizioni. Riportiamo di seguito due filmati reperiti da Youtube contenenti alcuni dei gol messi a segno e giocate effettuate nelle giovanili della Sampdoria.

VIDEO: alcuni gol siglati nelle giovanili blucerchiate

VIDEO: alcune giocate di Simone Leonardi

