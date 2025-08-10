domenica, 10 Agosto 2025
LO MONACO: aggiornamento sulle condizioni, non è in pericolo di vita

Pietro Lo Monaco

Aggiornamenti in merito alle condizioni di salute dell’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco, rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale nella notte di ieri durante un viaggio di lavoro: probabilmente per un colpo di sonno il 70enne ha perso il controllo del veicolo uscendo fuori strada nei pressi di Palermo. Soccorso tempestivamente, Lo Monaco è stato trasferito al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Attualmente è ricoverato a causa di fratture allo sterno e alle costole, ma secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb.com resta cosciente e non è in pericolo di vita.

