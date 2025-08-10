domenica, 10 Agosto 2025
LO MONACO – Il Catania FC: “Auguri di pronta guarigione”

Pietro Lo Monaco

Detto del grave incidente stradale che ha coinvolto l’ex dirigente rossazzurro Pietro Lo Monaco, attuale collaboratore dell’Enna Calcio, giungono da più parti messaggi augurali di pronta guarigione. Un pensiero a Lo Monaco è stato rivolto anche dal Catania FC in queste ore: “Auguri di pronta guarigione a Pietro Lo Monaco, ricoverato a Palermo dopo un grave incidente stradale. Forza, Direttore”. Nei giorni scorsi lo stesso Lo Monaco aveva espresso solidarietà all’indirizzo dei tifosi del Catania rimasti feriti nell’incidente avvenuto lungo la strada che avrebbe dovuto condurli a Norcia, sede del ritiro pre campionato della squadra di Mimmo Toscano.

